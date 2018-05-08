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Adalet Bakanı Gül: İnce'nin Demirtaş'ı ziyaret talebine elbette izin vereceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesi talebine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den olumlu yanıt geldi.

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Adalet Bakanı Gül: İncenin Demirtaşı ziyaret talebine elbette izin vereceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaptı, randevu talep etti.

İnce'nin görüşmeyi istediği adaylar arasında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş da var. İnce, Demirtaş'ı Edirne'de ziyaret etmek istediğini söyledi.

TBMM'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce'nin talebine olumlu yanıt verdi.

Bakan Gül, "Elbette İnce'nin, Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz, bu bir insani konu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edebileceğini açıkladı.

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerdeki Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mitingde adaylara başarı dilemek için randevu isteyeceğini söyledi.

"Yarın bütün adaylardan görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğim. Kim randevu verirse gidip konuşacağım. Sayın Erdoğan randevu verirse gideceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim, milletin işinde küslük olmaz. Çağırmazsa da kendisi bilir. Hepsine gideceğim." 

İnce, cezaevindeki Demirtaş'tan randevu değil, Adalet Bakanından izin istediğini anlatarak, izin verilmesi halinde çarşamba günü Demirtaş'ı ziyaret edip, başarı dileyeceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: selahattin demirtaş, Muharrem İnce, CHP
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