Adalet Bakanı Gül: Hollanda kendi yakın geçmişine bakmalıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararının tarihin politik amaçlarla istismarına son örnek olduğunu belirterek, "Hükümetlerinin bile tanımadığı bu yanlı ve yanlış karar zamanlamasıyla da manidardır. Hollanda Parlamentosu, Türk tarihindeki gerçekleri ters yüz etmek yerine kendi yakın geçmişine bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hollanda Parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilgili kararı tarihin politik amaçlarla istismarına son örnektir. Hükümetlerinin bile tanımadığı bu yanlı ve yanlış karar zamanlamasıyla da manidardır. HP Türk tarihindeki gerçekleri ters yüz etmek yerine kendi yakın geçmişine bakmalıdır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 23 Şubat 2018

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı, tarihin politik amaçlarla istismarına son örnektir." ifadelerine yer verdi.

Hükümetlerinin bile tanımadığı bu yanlı ve yanlış kararın zamanlamasıyla da manidar olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Hollanda Parlamentosu, Türk tarihindeki gerçekleri ters yüz etmek yerine kendi yakın geçmişine bakmalıdır."

Kaynak: AA