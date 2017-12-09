  • 09 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.839
    EURO 4.519
  • BIST 107921.34
    ALTIN 154
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül: Hapis cezası da getiren çalışmaları tamamlamak üzereyiz

Adalet Bakanı Gül: Hapis cezası da getiren çalışmaları tamamlamak üzereyiz

Hayvana işkenceye hapis cezası geliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, para cezalarını artıran ve hapis cezası da getiren çalışmayı tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Muğla'da bir köpek, Erzincan'da masum bir yavru kedi. Acımasızca dövüldüler, işkence gördüler.İşkence görüntüleri sosyal medyada tepki çekti, günlerce konuşuldu. Olayın failleri para cezası ile kurtuldu.

Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanlığı da harekete geçti, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuyu değerlendirdi.

Gül konuya ilişkin, "Hayvanlar da insanlığa emanettir. Hayvanlara işkence kötü muamele, işkence kabul edilemez. Hayvanları korumaya ilişkin olarak da düzenlemelerimizi son aşamaya geldik. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp inşallah meclise sevk edeceğiz. Uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olarak görülen hususları da bu vesileyle tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artıran, hapis cezası da getiren çalışmaları tamamlamış olacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hayvaba işkence, hapis cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER