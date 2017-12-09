Adalet Bakanı Gül: Hapis cezası da getiren çalışmaları tamamlamak üzereyiz

Muğla'da bir köpek, Erzincan'da masum bir yavru kedi. Acımasızca dövüldüler, işkence gördüler.İşkence görüntüleri sosyal medyada tepki çekti, günlerce konuşuldu. Olayın failleri para cezası ile kurtuldu.

Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanlığı da harekete geçti, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuyu değerlendirdi.

Gül konuya ilişkin, "Hayvanlar da insanlığa emanettir. Hayvanlara işkence kötü muamele, işkence kabul edilemez. Hayvanları korumaya ilişkin olarak da düzenlemelerimizi son aşamaya geldik. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp inşallah meclise sevk edeceğiz. Uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olarak görülen hususları da bu vesileyle tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artıran, hapis cezası da getiren çalışmaları tamamlamış olacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber