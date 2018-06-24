  • 24 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül: Güçlü ve büyük Türkiye dönemi başlamıştır

Adalet Bakanı Gül: Güçlü ve büyük Türkiye dönemi başlamıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Güçlü ve büyük Türkiye dönemi başlamıştır." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gül: Güçlü ve büyük Türkiye dönemi başlamıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sonuçların Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, seçimlerin demokratik olgunlukla ve yüksek bir katılımla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Milletin sözünü söylediğini, sandıkta milletin iradesinin tecelli ettiğini vurgulayan Gül, bu söze hürmetin herkes için bir vecibe olduğuna işaret etti.

Gül, yürüttükleri bütün vazifeleri milletin emaneti olarak gördüklerini, bu seçimden sonra da aynı şuurla hizmete devam edeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yeni sistemde Türkiye'nin ilk Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, cansiparane gayretleriyle güçlü ve büyük Türkiye idealine yürüyen tüm teşkilatlarımıza, bu hedefe oylarıyla ortak ve destek olan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Artık seçim bitmiş, güçlü ve büyük Türkiye dönemi başlamıştır. Şahlanışın şafağı söktü. Bizlere, ülkemiz ve milletimiz için hizmet fırsatı veren Allah'a hamdediyorum. Milletimiz, devletimiz, vatanımız var olsun."

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER