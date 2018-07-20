Adalet Bakanı Gül: Firari Akın İpek sürecini takip ediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Londra'da firari FETÖ'cü Akın İpek'in pasaportuna el konularak geceleri evinin dışında konaklamasının yasaklanması kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül, "Mahkemelerimizin iade talebi iletilmişti. Bu hususta biz ordayken de bir yakalama kararı söz konusuydu. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz terör örgütünde ayrım yapmayacaksınız. Kaldı ki biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz." dedi.

[FETÖ’cü Akın İpek’e Londra’da ev hapsi] Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz, elbette kararı mahkeme verecektir. pic.twitter.com/KssoZgnK8M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Temmuz 2018

15 Temmuz gecesine ait önemli delil

Adalet Bakanı Gül, 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildiğini hatırlattı.

"Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ elabaşının doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık."

Bu delilin ilgililere ulaştırıldığını aktaran Gül, bu konuda bir adım beklendiğini ve sürecin takip edildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili ABD Adalet Bakanı ile bu akşam bir telefon görüşmesi yapacak.

HDP'li vekillere soruşturma

Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere açılan soruşturma ile ilgili de soruları yanıtlayan Gül, "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar." dedi.

Kaynak: TRT Haber