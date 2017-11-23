  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.909
    EURO 4.632
  • BIST 106779.56
    ALTIN 162.019
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül: FETÖ elebaşı için ABD'ye 7 talepname gönderildi

Adalet Bakanı Gül: FETÖ elebaşı için ABD'ye 7 talepname gönderildi

Adalet Bakanı Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, "Gerekli adımların atılmaması suçlunun korunması anlamına gelmektedir. Bu konuda 7 iade talepnamesi gönderildi" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gül: FETÖ elebaşı için ABDye 7 talepname gönderildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Addülhamit Gül, "Ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir."dedi.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Adalet Bakanı Addülhamit Gül
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER