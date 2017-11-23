Adalet Bakanı Gül: FETÖ elebaşı için ABD'ye 7 talepname gönderildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Addülhamit Gül, "Ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir."dedi.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir."

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