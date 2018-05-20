Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanlığına talip birinin ABD'den bilgi alması üzücü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile basına kapalı görüşmesi sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Bakan Gül, İl Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşısı Gülen'in iadesiyle ilgili bazı iddiaları olmuştu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Bakan Gül şu cevabı verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirdi. Burada yerine getirmeyen taraf Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir terörist başının, bir FETÖ terör örgütünün elebaşısını her türlü delile rağmen ve 7 kez iade talebi gönderilmesine rağmen bunu yerine getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri'dir ve iade için her türlü prosedür hem darbe girişimi öncesi hem darbe girişimi sonrası Amerika'ya iletilmiştir."

"Türkiye'yi Pensilvanya'dan gelen bilgilerle mi yöneteceksiniz?"

Cumhurbaşkanlığına talip birinin ABD yetkililerinden bilgi almasının üzücü olduğunu söyleyen Gül şöyle devam etti:

"Bunun üzerine kamuoyuna bilgi vermesi, bu bilgiye inanması gerçekten Türkiye adına, bu ülkenin bir vatandaşı, hemşehrisi olarak üzücü bir tablodur. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine talip olacaksınız, Türkiye ile ilgili bir konuda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı var, Adalet Bakanını bir arayıp 'Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkililerinden bilgi alayım' demek yerine Türkiye'deki meseleyi 10 bin kilometre öteden bir Amerikalı yetkiliden bilgi alırsanız bu gerçekten Türkiye adına çok üzücü bir tablodur. Acaba Türkiye'yi yönetirken de Türkiye'nin kendi dinamiklerinden değil de ta okyanus ötesinden, başka yerlerden, Washington'dan, New York'tan, Pensilvanya'dan, başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye'yi yöneteceksiniz?"

"Tekrar ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışılıyor"

"Bu konuyla ilgili daha önce de söylenen, 'Çeviriler, tercümeler yapılmadı', bu FETÖ'nün ortaya atmış olduğu bir algı operasyonuydu." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1,5 yıl önce söylenen bir ifadeydi ve nitekim onun doğru olmadığı da ispat edilince haberler çekilmişti, 1-2 gün sonra. Şimdi bunlar tekrar tekrar ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbir şekilde Türkiye'deki gerçeklikle bir alakası bulunmamakta, bunlar tamamen FETÖ'nün daha önce de kullanıp attığı iddialardır. Buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına talip olan birisi için ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarıyla iş birliği, diyalog, telefonlarımız açık, yerimiz belli, makamımız belli. Bir bilgi almak isterse Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı 24 saat Sayın İnce ulaşabilir, Adalet Bakanına sorabilir, Adalet Bakanlığı yetkililerine sorabilir. Mahkemeler bu iadeleri istiyor, mahkemelerden her türlü bilgiyi alabilir. Hal böyleyken ve buna imkan varken kalkıp bir başka alınan bilgi üzerine ve bunu da tüm Türkiye'yle paylaşıp doğruymuş, gerçekmiş gibi söylemek bir devlet adamına elbette yakışmaz."

"Doğru bilgilerle kamuoyu aydınlatılmalı"

Bakan Gül, bu konularda ihtiyaç duyulursa her türlü belge, bilginin verileceğini yineledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bu konularda tecrübesi olan, müktesebatı olan hakimler, savcılar, mahkemeler bu konularda her türlü yazışmaları, her türlü usulü yerine getirmektedir. Yerine getirmeyen, göz göre göre bu darbeyi yapanları koruyanlardır. Daha geçtiğimiz günlerde Hakan Atilla davasında Amerika'dan maaş alarak çalıştığını söyleyen kişilerin beyanı üzerine mahkemeler kurulmuştur ve Türkiye'de vatandaşlarımızı şehit edenler Amerika'dan korunmaktadır, iade yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konularla ilgili başkalarının avukatlığına soyunmak değil Türkiye'nin ortak menfaatlerine, Türkiye'nin ortak meselelerine doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak elbette sorumluluk gereğidir."

Kaynak: AA