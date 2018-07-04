Adalet Bakanı Gül: Cinsel istismara en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi yapacağız

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri TBMM Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel ile birlikte kayıt yaptırdı.

Gül ve milletvekilleri, kaydın ardından gazeteciler ve Meclis personeline Gaziantep baklavası ikram etti.

"Fıstık, baklava tadında güzel bir dönem"

Abdulhamit Gül, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi, ülke, yürütme ve Meclisin güçlendiği yeni bir döneme milletin onay verdiğini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Gaziantep'e has baklava ve fıstık ikram ettiklerini anlatan Gül, "İnşallah fıstık tadında, baklava tadında güzel bir dönem geçer. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım; güzel bir yasama geçer diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

“En ağır cezayı getirecek düzenlemeyi yapacağız”

Bakan Gül, bir gazetecinin, "Son günlerde cinsel istismara ilişkin düzenleme çokça konuşuluyor. Ne zaman gündeme gelecek ve içinde nasıl düzenlemeler olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Cinsel istismara karşı en ağır cezaların, müeyyidelerin olduğu tasarımız hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Ama şimdi yeni dönemde elbette milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Umut ediyoruz, hep birlikte bu konuda en ağır cezayı getirecek, çocuklarımızı ve bu konudaki tüm mağdurları koruyacak düzenlemeyi hep beraber yapacağız."

Kaynak: AA