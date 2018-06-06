  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.404
  • BIST 96247.44
    ALTIN 191.542
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanı Gül: Apolet sökmek isteyen Kandil’e gelsin

Adalet Bakanı Gül: Apolet sökmek isteyen Kandil’e gelsin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce’nin Korgeneral İsmail Metin İyidil hakkındaki açıklamaları için, “Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin” dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanı Gül: Apolet sökmek isteyen Kandile gelsin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e ‘apoletini sökeceğim’ diyen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye tepki gösterdi.

Bakan Gül, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “Temel Paşa’nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil’e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin” ifadelerini kullandı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER