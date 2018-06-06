Adalet Bakanı Gül: Apolet sökmek isteyen Kandil’e gelsin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e ‘apoletini sökeceğim’ diyen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye tepki gösterdi.
Bakan Gül, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “Temel Paşa’nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil’e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin” ifadelerini kullandı.
Temel Paşa’nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil’e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 6 Haziran 2018
Kaynak: TRT Haber