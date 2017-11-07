Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye ve ABD arasında adli yardımlaşma konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonda görüştü. Görüşme talebi ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan geldi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye ve ABD arasında adli yardımlaşma konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.