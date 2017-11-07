  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonda görüştü. Görüşme talebi ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan geldi.

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Adalet Bakanı Gül, ABDli mevkidaşı ile görüştü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve ABD arasında adli yardımlaşma konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler: Adalet Bakanı Gül, abd
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