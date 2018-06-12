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Adalet Bakanı Gül: Muharrem İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları ile ilgili, "Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır." dedi.

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Adalet Bakanı Gül: Muharrem İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız." diye konuştu.

Gül, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları ile ilgili, "Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta." dedi.

Abdulhamit Gül, FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği iddiaları ile ilgili olarak da, "O konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar." şeklinde konuştu.

Gül, son bir ayda 500 kişinin, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: ohal komisyonu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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