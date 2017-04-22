Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP'ye tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin Danıştay'a başvurusunu sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Bozdağ, "CHP, hem demokrat geçiniyor; ama demokrat gibi davranmıyor hem de halkçıyız diyor ama halka güvenmiyor" dedi.

YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağını belirten Bekir Bozdağ, "Başvursa bile yüksek mahkemelerin "RET" kararı dışında bir seçeneği yok" dedi.

Adalet Bakanı, daha önce mahkemenin bu yönde verdiği ret kararlarını hatırlattı, AYM'e bireysel başvuru yapılamayacağını söyledi.

