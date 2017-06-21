Adalet Bakanı Bozdağ, Çalışkan'ı hastanede ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile hastaneye giden Bozdağ, burada tedavi gören İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyarette bulundu. Hastanede bir süre Çalışkan ile görüşen Bakan Bozdağ, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile İstanbul Adalet Sarayı'na geçti.

Burada başsavcı vekilleri ve Adalet Komisyonu Başkanı tarafından karşılanan Bozdağ, yetkililerle bir süre görüştükten sonra Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.