Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den zabıt ve icra katiplerine müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zabıt ve icra katiplerine müjdeli haber verdi.

Gül, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 26 Mayıs 2018

Kaynak: AA