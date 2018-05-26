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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den zabıt ve icra katiplerine müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, zabıt ve icra katiplerinin kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden zabıt ve icra katiplerine müjde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zabıt ve icra katiplerine müjdeli haber verdi.

Gül, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: zabıt katipleri, kadro, icra katipleri, bakanlar kurule, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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