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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ADD'nin paylaşımına tepki

Adalet Bakanı Gül, ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı ile ilgili, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır." dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden ADDnin paylaşımına tepki

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Etiketler: adalet bakanı, abdulhamit gül
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