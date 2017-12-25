Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tek tip kıyafet düzenlemesi milletimizin beklentisiydi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, son yayımlanan KHK'de yer alan terör örgütü üyeliğinden yargılananlara tek tip kıyafet uygulamasını değerlendirdi.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuşan Gül, "Milletimizin beklentisiydi, hükümetimiz bu düzenlemeyi yaptı." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Kimisi 1 dolara kimisi 50 bin dolara bu ülkeyi, bu cennet vatanı satıyor, ihanet ediyorlar ama gerçek olan şu ki bayrağına, istiklaline ve istikbaline layık olan bu millet, hiçbir şekilde ruhunu da kendisini de yabancıya satmış, Türkiye düşmanlarına satmış, bu güruha asla izin vermemiştir. Kıyamete kadar da bu topraklarda hiçbir zaman bu gibi güruhlara, işgalcilere asla izin vermeyecektir. Bütün bu yargılamalar hukuk devleti çerçevesinde bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir."

"Milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ sanıklarıyla ilgili dün yaptığı konuşmayı hatırlatan Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız dün söylediler, bu hainlere bu FETÖ'cü hainlere de yine milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılmış ve bunlara da yine duruşmaya gelirken badem renginde bir elbisenin giyilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler en adil bir şekilde yargılamalarını yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı biçimde sonuçlanacak, milletimizin beklentisi ümidi bu şekildedir." diye konuştu.

Gül, sivillere ceza muafiyeti düzenlemesine ilişkin de "Hangi vatandaş darbe önleme dışında bir başkasına işkence etmişse, yanlış bir fiilde, haksız bir fiilde, hukuka aykırı fiilde bulunmuşsa bunlar da yargılanacaktır ama buradaki kapsam darbeyi önlemeye yönelik fiiller kapsamındadır, tarih de 15 Temmuz, 16 Temmuz’dur." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA