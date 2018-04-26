Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oy pusulasının taslağını gösterdi

TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mühürsüz oy tartışmalarına son noktayı koydu.

Gül, 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının taslağını canlı yayında gösterdi ve şunları söyledi:

"Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak.Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak."

"Pusulalar filigranlı olacak, fatura vatandaşa çıkmayacak"

İki ayrı pusula var ama pusulalar tek bir zarfa koyulup sandığa gidecek.

Bakan Gül, "Oy pusulasında sandık mührü olacak, ilçe seçim kurulu mührü, YSK filigramı olacak. Burada mühürsüz olacak değil,sandık kurulunda ihmalden dolayı iyi niyet kötü niyet unutarak mühür basmadıysa faturası vatandaşa çıkmayacak." dedi.

Oy kullanırken herhangi bir ihmale ya da yanlışa şahit olanlar polise haber verecek. Tutanak tutulacak. 100 bin imza ile aday olmak isteyenler için ise oylama ilçe seçim kurullarında yapılacak.

"YSK'ya müracaat edecek"

Abdulhamit Gül, oy kullananlara belge verileceğini söyledi.

"Diyelim ki Yenimahalle’de oturuyor Yenimahalle Seçim kuruluna müracaat edecek. Kimi aday göstermek istiyorsan o kişi için oy kullanacak. Sistem otomatik şekilde kaçıncı kişi oldu diyelim ki bininci kişi. Yüksek Seçim Kurulu hem manuel hem de bir belge de verecek."

Kaynak: TRT Haber