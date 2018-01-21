Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Halkı kin ve nefrete yönlendirenlere hukuki işlem yapılıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yapanları uyardı.

Bakan Gül, halkı kin ve nefrete yönlendiren, kışkırtanlara yönelik suç işleyenlere karşı savcılık makamlarının gereken hukuki girişimlerde bulunduğuna işaret etti.

Harekat ile Türkiye'nin meşru savunma hakkını kullandığını vurgulayan Gül, "Harekat, bölgedeki Türk, Türkmen, Kürt, Arap ve daha pek çok kardeşimizin huzur ve güvenliği için yapılan, Kürtlere veya sivillere değil, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir operasyondur" dedi.

Kaynak: TRT Haber