Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.
TRT Haber'de soruları cevaplayan Bakan Gül'ün konuşmasının satırbaşları şöyle;
[ Yeni KHK İle Yargıda Yapılan Düzenlemeler]
Uyuşturucu ile ilgili çok önemli düzenlemeler var
Uyuşturucu ile ilgili suçlara ilişkin cezalar artırıldı
Lekelenmeme hakkını gözeten düzenlemeler var
Mesnetsiz olan iddialar üzerine savcı soruşturma açılmamasına karar verebilecek
Kötü niyet ve iftiradan lekelenmeme hakkı ile vatandaşlarımız korunacak
Türkiye insan hakları ile ilgili çok önemli adımlar attı
Yurtdışına açtığımız adli müşavirliklerin sayısını arttıracağız
FETÖ ile mücadele hukuki zeminde devam ediyor
Adalet algısını ve bilincini yerleştireceğiz
Terör suçlarına ait tutukluluk süreleri artırılıyor, bu zaruretten kaynaklanıyor
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu değil
Milletvekili ile ilgili bir soruşturma açılırsa bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak
Anayasanın verdiği yetkiye dayanarak KHK düzenlemeleri yapılıyor
[FETÖ İle Mücadele Ve Yargılamalar]
Asla bir zaafiyet ve gevşeme söz konusu değil
FETÖ sanıkları mahkemelerde hep aynı ifadeyi veriyor, bu da örgüt olduklarının göstergesi
FETÖ sanıklarını muhalefetin açıklamaları motive ediyor
250 şehidimizin ruhu incinmeden hukuk içinde yargılamalar devam ediyor
Adil Öksüz ile ilgili Almanya bize bir cevap vermeli
Terör örgütleri bütün insanlığın ortak düşmanıdır
FETÖ elebaşının iadesine ilişkin ABD ile temaslar sürüyor
FETÖ elebaşının iadesine ilişkin ısrarımızı sürdüreceğiz