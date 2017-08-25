Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

TRT Haber'de soruları cevaplayan Bakan Gül'ün konuşmasının satırbaşları şöyle;

[ Yeni KHK İle Yargıda Yapılan Düzenlemeler]

Uyuşturucu ile ilgili çok önemli düzenlemeler var

Uyuşturucu ile ilgili suçlara ilişkin cezalar artırıldı

Lekelenmeme hakkını gözeten düzenlemeler var

Mesnetsiz olan iddialar üzerine savcı soruşturma açılmamasına karar verebilecek

Kötü niyet ve iftiradan lekelenmeme hakkı ile vatandaşlarımız korunacak

Türkiye insan hakları ile ilgili çok önemli adımlar attı

Yurtdışına açtığımız adli müşavirliklerin sayısını arttıracağız

FETÖ ile mücadele hukuki zeminde devam ediyor

Adalet algısını ve bilincini yerleştireceğiz

Terör suçlarına ait tutukluluk süreleri artırılıyor, bu zaruretten kaynaklanıyor

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu değil

Milletvekili ile ilgili bir soruşturma açılırsa bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak

Anayasanın verdiği yetkiye dayanarak KHK düzenlemeleri yapılıyor

[FETÖ İle Mücadele Ve Yargılamalar]

Asla bir zaafiyet ve gevşeme söz konusu değil

FETÖ sanıkları mahkemelerde hep aynı ifadeyi veriyor, bu da örgüt olduklarının göstergesi

FETÖ sanıklarını muhalefetin açıklamaları motive ediyor

250 şehidimizin ruhu incinmeden hukuk içinde yargılamalar devam ediyor

Adil Öksüz ile ilgili Almanya bize bir cevap vermeli

Terör örgütleri bütün insanlığın ortak düşmanıdır

FETÖ elebaşının iadesine ilişkin ABD ile temaslar sürüyor

FETÖ elebaşının iadesine ilişkin ısrarımızı sürdüreceğiz