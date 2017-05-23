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Buradasınız : » » Açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

Açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

OHAL kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

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Açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Silahlı Terör Örgütü" üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Gülmen ve Özakça, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Gülmen ve Özakça, Kızılay Yüksel Caddesi'nde başlattıkları açlık grevine, İçel Sokak'taki bir evde devam ederken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı alınmıştı.

Etiketler: ohal, açlık grevi, nuriye gülmen, semih özakça, KHK ihraç
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