'AB'yi bugüne kadarki hatalarından ders almış gibi gördüm'

Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Valletta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görüştü.

Görüşmelerin ardından canlı yayında muhabirin sorularını cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, "Gymnich Toplantıları" ismiyle bilinen AB'nin gayriresmi nitelikteki toplantılarına katıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının kendi aralarında yaptıkları toplantıda Türkiye ile ilgili ilişkilerin gündeme geldiğini ifade ederek, Türkiye ile diyalog ve iş birliği kararının çıktığını belirtti.

Toplantıda Türkiye'nin dışlanmaması gerektiği yönünde görüşlerin de belirtildiğini aktaran Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde de AB yetkilileri ve bazı bakanlardan aynı sıcak mesajları gördüğünü söyledi.

"Diyalog ve iş birliği istiyorsanız bunu samimi olması lazım"

Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde ve yapılan toplantılarda net bir mesaj verdiğini vurgulayarak, "Diyalog ve iş birliği istiyorsanız bunu samimi ve gerçek bir diyalog ve iş birliği olması lazım ve çifte standarttan uzak olması gerekiyor." diye konuştu.

"Hatalarını yüzlerine samimi bir şekilde söyledim"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) alınan kararın ve milletvekillerine hükümetlerin "Türkiye'yi cezalandırın" diye talimat vermelerinin sorumlusunun Türkiye olmadığını ve bunun kendi iç siyasi kaygılarından kaynaklanan sorunlar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gözlemci olarak gönderilen raportörlerin "Hayır" kampanyalarına katıldıkları ve bazılarının da terör örgütü PKK'ya destek verdikleri için yazdıkları raporların bir geçerliliği olmadığını yapılan görüşmelerde hatırlattığını bildirdi.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye'nin AB için önemine vurgu yaptığını ifade ederek, "Bizimle iş birliği yapacaksanız, bizimle diyalog içinde olacaksanız, bize karşı çifte standarttan uzak durun. Bizimle samimi olun ve açık olun." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde AB ülkelerinin artık hatalarını anlamaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ile ilişkileri nasıl düzelteceğiz diye soruyorlar. Hangi adımları atmamız lazım? Ben de düşüncelerimi, kendilerinin de kabul etmeye başladıkları hatalarını yüzlerine samimi bir şekilde söyledim." diye konuştu.

"Olumlu havayı gördüm"

Türkiye ile ilgili bir karar verilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bugün Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi yönünde alınan kararın da bir söz olarak kalmaması ve uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, yapılan görüşmelerde vize serbestisi konusunun da görüşüldüğünü ve bu konuda gelişmeler olacağının söylendiğini dile getirerek, Türkiye'nin siyasi engellerden arındırılmış yaklaşım istediğini vurguladı.

"Bugüne kadarki yanlış yaklaşımlarından ve hatalarından da ders almış gibi gördüm. Ama inşallah samimidirler." diye konuşan Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye karşı hatalarını anlaması gerektiğini ve Türkiye ile ilişkilerin samimi bir şekilde götürmeleri gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, geçen haftadan sonra oluşan olumsuz havanın değiştiğine dikkati çekerek, "Ben bu olumlu havayı gördüm, hatalarını anladıklarını da gördüm, eğer samimilerse." dedi. Türkiye hakkında olumsuz konuşulmadığını ve atmosferin daha olumlu bir hal aldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Ama samimi olmazlarsa (atmosfer) yarın yine hemen dağılabilir." diye sözlerine ekledi.