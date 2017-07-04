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Buradasınız : » » ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz'da kalkmasını beklediklerini bildirdi.

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ABDye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz'da kalkmasını beklediklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından cep telefonları dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasının yasaklanmasına yönelik uygulamalara ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bilal Ekşi, açıklamasında "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal." ifadelerini kullandı.

ClearScan cihazı devreye girmişti

ABD ve İngiltere'nin bazı ülkelerden yapılan uçak seferlerinde cep telefonu dışındaki elektronik cihazların kabinde taşınmasını yasaklamasının ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında 30 Haziran'da yurt dışından getirilen, sıvı ve tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip "ClearScan", Atatürk Havalimanı'nda deneme amaçlı kullanılmaya başlandı.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin de bu çarşamba Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde incelemeleri bekleniyor. AA

Etiketler: twitter, Türk Hava Yolları, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, elektronik cihaz yasağı
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