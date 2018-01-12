Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:33



