Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.
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Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı
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