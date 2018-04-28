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Abdullah Gül: 24 Haziran'da adaylığım söz konusu değildir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "24 Haziran seçimleirnde Cumhurbaşkanlığına adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir" dedi.

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Abdullah Gül: 24 Haziranda adaylığım söz konusu değildir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir faninin ulaşabileceği bütün makamlara ulaştım. Ne ben ne ailem herhangi bir beklenti içindeyiz. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmayacağımı söyledim ve öyle de yaptım.

Seçimlerin erkenden yapılacağının anlaşılması üzerine Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi benim dışımda gelişmiştir. Benim siyaset tecrübe ve anlayışıma güvenenlerin talebinden ortaya çıkmıştır. Ben de geniş bir mutabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım.

Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mutabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir.

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