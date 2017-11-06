  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.844
    EURO 4.462
  • BIST 114165.67
    ALTIN 158.277
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD’nin vize açıklamasına Türkiye’den yanıt

ABD’nin vize açıklamasına Türkiye’den yanıt

ABD vize işlemlerine tekrar başladı, çalışanlarının gözaltına alınmayacağı güvencesini aldıklarını söyledi. Türkiye ise "gerçeği yansıtmıyor" dedi, güvence verilmediğini duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDnin vize açıklamasına Türkiyeden yanıt

Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği bu aşam saatlerinde vize işlemlerinin sınırlı ölçüde başladığını duyurdu. Büyükelçilik Twitter üzerinden yaptığı bu açıklamada "Çalışanlarımızın izinsiz gözaltına alınmayacağı yönünde Türk hükümetinden güvence aldık" ifadesini kullandı.

Türkiye bu açıklamaya Washington Büyükelçiliği’nden gelen yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Yayınlanan mesajda, "Hükümetimiz devam eden dosyalarla ilgili herhangi bir güvence vermedi. söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. 

İşte o açıklamanın tam metni

 

Etiketler: Vaşington Büyükelçiliği, Türkiye'den ABD'nin vize açıklaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER