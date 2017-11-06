ABD’nin vize açıklamasına Türkiye’den yanıt

Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği bu aşam saatlerinde vize işlemlerinin sınırlı ölçüde başladığını duyurdu. Büyükelçilik Twitter üzerinden yaptığı bu açıklamada "Çalışanlarımızın izinsiz gözaltına alınmayacağı yönünde Türk hükümetinden güvence aldık" ifadesini kullandı.

Türkiye bu açıklamaya Washington Büyükelçiliği’nden gelen yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Yayınlanan mesajda, "Hükümetimiz devam eden dosyalarla ilgili herhangi bir güvence vermedi. söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

İşte o açıklamanın tam metni