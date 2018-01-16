ABD'nin terör birliği girişimi

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AK Parti sözcüsü Mahir Ünal: Türkiye, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına bu kirli politikanın iç ve dış aktörlerine rağmen müsade etmeyecektir, yenileceksiniz.
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Erdoğan’ın ABD’ye 'terör ordusu' tepkisini dış basın nasıl gördü?
İsrail'in Arap ülkelerini kapsayacak planı ortaya çıktı
İsrailli yazar ve aktivist Peled: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail terörist bir devlet' dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi
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PKK'nın sözde komutanı Bursa'da yakalandı