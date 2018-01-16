ABD'nin terör birliği girişimi

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal: Türkiye, bölgesinde terör koridoru oluşturulmasına bu kirli politikanın iç ve dış aktörlerine rağmen müsade etmeyecektir, yenileceksiniz.

16 Ocak 2018 Salı 16:25



