  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD, bir süre daha Suriye'den çekilmeyecek

ABD, bir süre daha Suriye'den çekilmeyecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, ABD askerinin bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul etti.

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ABD, bir süre daha Suriyeden çekilmeyecek

Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi, Suriye konusunda Beyaz Saray'da özel bir toplantı yapıldığını açıkladı.

Bu konuda bir karara varıldığını, açıklamanın yakında yapılacağını duyurdu.

Ancak resmi duyurudan önce ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin açıklamaları da Reuters ajansına sızdı.

İsmini vermeyen üst düzey yetkili, Trump'un Amerikan askerlerinin Suriye'de biraz daha kalmasını kabul ettiğini söyledi.

Yetkili, bununla birlikte Trump'ın uzun vadeli bir taahhütten kaçındığını belirtti.

Trump, geçtiğimiz günlerde, yakında Suriye'den çekileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: suriye, Donald Trump, beyaz saray, abd
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