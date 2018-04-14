ABD’nin Suriye operasyonu öncesi Dışa Bakış’ta: Cuma akşamı olabilir

TRT Haber’de Perşembe akşamları Gökhan Gökçe moderatörlüğünde yayınlanan Dışa Bakış programının bu haftaki bölümünde, ABD-Rusya arasındaki gerilim ve tehlikeli Suriye restleşmesi mercek altına alındı.

Programda konuşan, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve gazeteci Serdar Karagöz, ABD’nin olası Suriye operasyonunu Cuma akşamı başlatabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Fahrettin Altun : ABD Suriye’ye bir müdahalede bulunacak

Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter paylaşımları sonrası bir şekilde Suriye’ye müdahale edeceğini düşünüyorum açıklamasında bulundu.

“Trump’ın tweetlerinin diş politikaya yansıması gerçekten çok ilginç uluslararası ilişkiler alanına etkileri oldukça net medyaya son derece net gerçekten doğrudan bu sıcak sahaya etkilerinin ötesinde de uzun vadede konuşacağımız gerçekten çok yeni bir takım unsurlar bulunuyor fakat ben biraz sahadan konuşmak istiyorum, sahaya etkilerinden bahsetmek istiyorum, çünkü bizim için daha sıcak mesele o. Şimdi aslında bugünkü tweet öncesinde şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorduk Donald Trump kendisini bağlayan bir dizi mesaj verdi ve bir şekilde öyle ya da böyle ABD Suriye’ye bir müdahalede bulunacak.”

"Bu müdahalenin şekli nasıl olur bu bilinmemekle birlikte bugün biraz bu beklentiyi yumuşattı ve Trump'ın kendisini bağlama pozisyonundan biraz daha meseleyi yayma pozisyonuna geçtiğini gördük. Ama yine de ben bir şekilde mevcut manzarayı şöyle okuyorum. "Donald Trump'ın Suriye'ye müdahale edeceğiz" demesi Suriye'ye, Esed rejimine bedel ödeteceğiz demesini şu şekilde açıklıyorum aslında Suriye'den çekileceğiz açıklamasını yapmıştı bundan tam iki hafta önce Donald Trump yine bu programda da son dakika olarak biz geçmiştik, Serdar Karagöz hatta iyi hatırlıyorum böyle bir açıklama var diye okumuştu ve o açıklamadan sonra birden bire çok sıcak gelişmeler yaşandı. İşte birileri Amerikan medyasında nitekim bunun altını çiziyorlar Donald Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra Beşar Esed kendisini çok rahat hissetti ve kimyasal silah kullandı kimyasal silah kullandıktan hemen sonra Amerika’da bu söylenmeye başlandı.” dedi.

Serdar Karagöz: Günün sonunda, belki de iki üç güne müdahale olacağını düşünüyorum

Programda açıklamalarda bulunan Gazeteci Serdar Karagöz, “Trump önce tweetle saldırdı, sonra füzeleri yollayacak’ başlığını atmıştık. Görünen o ki bu saldırı olacak.” dedi.

“İşin içinde İngiltere olduğu için sonuna kadar uluslararası bir meşrutiyet arayışı içinde olacaklardır. Trump’ın atmış olduğu tweette, önce askerlerimizi çekiyoruz dedi, hemen akabinde bir kimyasal saldırı gündemi oluştur. Bu sefer Trump’tan tam aksi istikamette operasyon an meselesi tarzında bir tweet bombardımanı gördük. Biz ‘Önce tweetle saldırdı, sonra füzeleri yollayacak’ başlığını atmıştık. Görünen o ki bu saldırı olacak.”

Karagöz, işin diplomasi tarafını İngilizlerin dizayn ettiğini ve günün sonunda müdahalenin başlayacının altını çizdi.

“Fakat kurmayları Trump’a şunu söylediler, mümkün olduğunca meşrutiyet arayışında olalım. Ben Barack Obama’yı daha önce kimyasal saldırıyı kırmızı çizgi ilan ettikten sonra, müdahale etmekten vazgeçiren en önemli aktörün İngiltere olduğunu düşünüyorum. İngiltere böyle bir Amerikan müdahalesini o zaman gerekli görmemişti, Obama İngiltere’den öyle bir destek bulamamıştır. Şimdi Rusya ile İngiltere arasındaki bu gerilimli süreç, İngiltere’yi Trump’ı desteklemeye, Suriye’de daha açıkçası Rusya’ya bir cevap vermeye, onunla hesaplaşmaya itiyor gibi gözüküyor. Yani bu operasyon olacak. İşin diplomasi tarafını Trump’tan aldılar, İngilizler dizayn ediyor gibi bir hava var. Fransa tabi eski sömürgesi o da bu işin bir parçası olacaktır. Ben günün sonunda, belki 2-3 güne buraya bir müdahalenin olacağını düşünüyorum.” dedi.

Kaynak. TRT Haber