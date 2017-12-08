ABD'nin Kudüs kararı tüm yurtta protesto ediliyor

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, Eyüp Sultan Camisi'nde protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kılan vatandaşlar, daha sonra ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki göstermek için meydanda bir araya geldi.

Ellerinde "Kudüs onurumuzdur", "Kudüs namusumuzdur", "Kudüs istiklal ve istikbaldir" dövizleri taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İstanbul'da Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya gelenerek "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Kudüs'e selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kudüs Müslümanların şerefidir", "Kudüs Müslümanların istiklal ve istikbalidir" yazılı dövizler taşıyor.

Cuma namazının ardından grubun, Saraçhane'ye yürüyerek açıklama yapması bekleniyor.

Konya

Konya'da sabah namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Kapu Camisi önünde sabah namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Sık sık tekbirler getiren gruptakiler, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kahpe Amerika", "Direniş kazanacak" pankartı açtı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi ve onuru olduğunu söyledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen "esnaf duası" için bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinin yakınlarındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor.

Süryanilerden tepki

Mardin'de yaşayan Süryaniler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal bir şehir olan Kudüs'ün tüm dinler için önemi bulunduğunu söyledi.

Kudüs'ün bir isminin de barış şehri, selamet şehri anlamına gelen Dar'us-selam olduğunu aktaran Peker, "Gerçekten bu isme uygun olsun, ismine uygun devam etsin. Barış içinde, selamet içinde devam etsin. Kudüsherkes için önemlidir. Birçok peygamber buradan geçmiştir. Birçok dinin kutsal mekanı halindedir. Onun için temenni ediyoruz ki orada sorun çıkmasın." dedi.

Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası"nın ardından, Müslümanların ilk kıblesine ev sahipliği yapan Kudüs için de dua edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

devam edecek