'ABD'nin bu ortaklığı bir an önce sona erdirmesini bekliyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketinden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Ziyaretin Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki son zamanlarda artarak gelişen ilişkileri daha da ileriye taşıyacak bazı görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla yapıldığını dile getiren Yıldırım, özellikle Brexit sürecinde Birleşik Krallık ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde, karşılıklı yatırımlar konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken önlemlerin neler olduğunu ele alacaklarını kaydetti.

Yıldırım, Birleşik Krallık'a yapacağı resmi ziyaretin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine gerçekleştirildiğini ifade ederek, ziyarette esas itibarıyla iki önemli başlık olduğunu söyledi.

Birincisinin Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri bütün boyutuyla ele almak olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Karşılıklı ticaret hacmimiz 1-2 yıl içinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor. Özellikle savunma sanayiinde TFX projesini yapmak üzere anlaşma gerçekleştirmiştik. Projeyle ilgili bundan sonraki evreleri konuşacağız. Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi görüşmelerini BM şemsiyesinde Cenevre'de kalıcı barışa giden yolu açan en önemli süreç olduğunu bütün taraflar kabul ediyor. Suriye'de Irak'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, aynı zamanda bütün terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, Yeni Suriye devletinin teşkili, Irak referandumun sonucu ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin yapabileceği işbirliğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'YPG'ye silah yok' sözü

Basın mensuplarının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı, bunun ardından da ABD'nin artık YPG, PYD'ye silah vermeyeceğinin açıklandığına" ilişkin soruları üzerine Yıldırım, şunları aktardı:

"DEAŞ'la mücadele için PKK'nın kuzenleri, yeğenleri olan PYD /YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Müttefikimiz ABD her defasında bize bunun bir tercih değil bir mecburiyet olduğunu söyledi. DEAŞ temizlendi. Artık böyle bir mecburiyet kalktı. Beklentimiz bir an önce ortaklığı artık sona erdirmeleri."