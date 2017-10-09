ABD'nin Ankara Büyükelçisinden vize krizi açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD'nin Türkiye'de vize işlemlerini askıya alması hakkında, "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD’ye hala seyahat edebilirsiniz." dedi.

Büyükelçi Bass, ABD'nin Türkiye’deki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alma kararı hakkında sosyal medya hesaplarından yazılı ve görüntülü açıklama yaptı.

"Bu yıl ikinci defa olarak geçen hafta, diplomatik misyonumuzun bir Türk çalışanı Türk yetkili mercileri tarafından tutuklanmıştır." diyen Bass, şöyle devam etti:

"Bu tutuklamanın neden meydana geldiğini veya ne olduğunu ve şayet varsa çalışanımıza karşı olan delilleri, sarf ettiğimiz tüm çabalarımıza rağmen tespit edemedik. Bu personel, kanun uygulama konularında Türk yetkili kurumlarıyla iş birliğini güçlendirme ve Amerikan ve Türk vatandaşlarının güvenliğini temin etme alanında faaliyet gösteren bir bölümde görev yapmaktadır."

Bass, bazı Türk yetkililerin sanığı ya da avukatını bilgilendirmeden bazı gazetelere iddialarla ilgili bilgi sağladıklarını iddia etti.

Tutuklamanın, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini bozmak amacında olup olmadığına ilişkin soruları akıllara getirdiğini öne süren Bass, doğruysa bu durumun ABD'nin diplomatik tesislerinde çalışan ve buraları ziyaret eden kişileri risk altına sokacağını savundu.

Bass, "Yerel çalışanlarımız da birer Türk vatandaşıdır ve biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm diğer vatandaşları gibi onların da Türk kanunlarına uymalarını bekliyoruz." dedi.

Bass, "Türk yetkili makamlarından uygun hukuki savunma ve yargı süreci beklemek onların da hakkıdır." ifadesini kullandı.

"Türk vatandaşlarına vize yasağı yok"

Büyükelçi Bass, vize işlemlerini askıya alma kararının Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olmadığını, yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınması olduğunu belirtti.

Bass, "Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD’ye hala seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz." diye konuştu.

"Bu, kolay aldığımız bir karar değildir, büyük üzüntüyle aldığımız bir karardır." diyen Bass, bu durumun sürmeyeceğini umduklarını ancak çözülmesinin ne kadar süreceğini kestiremediklerini belirtti.

Karşılıklı askıya alınmıştı

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir." değerlendirmesini yapmıştı.

Erdoğan, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." ifadelerini kullanmıştı.

Topuz'un FETÖ sanıklarıyla irtibatı belirlenmişti

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.