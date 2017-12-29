ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Vize hizmetlerine yeniden başlandı, ek vize randevuları açıldı

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, "Vize hizmetlerine yeniden başlandı, ek vize randevuları açıldı." açıklamasını yaptı.
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