ABD’li rahip Brunson iddianamesi kabul edildi

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda; din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş, düzenlenen iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir."

Halen İzmir'de tutuklu bulunan Amerikalı din adamı için örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar, casusluk suçlamasıyla da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Kaynak: İHA, TRT Haber