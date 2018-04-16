ABD'li papaz Brunson hakim karşısında

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Yabancı basın mensuplarının da takip ettiği duruşmayı, Brunson'un eşi Norine Brunson, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile ABD'deki bir derneğin yetkilisi olan Sam Brownback ve kilise görevlileri de takip etti.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından iddianame okundu.

Mahkeme başkanının "soruşturmada 3 vatandaşlığı var denilmiş, ABD, Almanya ve İspanya, doğru mu?" sorusuna Brunson, "Sadece ABD vatandaşlığım var" yanıtını verdi.

"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson, hakkındaki iddialara karşı savunmasını Türkçe yaptı.

Ayrıca 2 tercüman bilirkişi de salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Brunson, İsa Mesih'i anlatarak ona öğrenci yetiştirmek için 1993 yılında Türkiye'ye geldiğini, 2010 yılında Yeni Doğuş Kilisesinden ayrılarak Diriliş Kilisesini kurduğunu anlattı. Brunson, bütün bu zamanda gizlice ya da Türkiye aleyhine bir şey yapmadığını, tam tersine Türkiye'yi sevdiğini ve Türkiye için dua ettiğini savundu.

Masum olduğunu öne süren Brunson, iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ ile tanışıklığı olmadığını iddia etti

FETÖ ile ilişkisi olduğu iddialarına değinen Brunson, "Bu inancıma hakaret. Hristiyan din adamıyım, İslami bir harekete katılmadım. Onların amaçları benim amaçlarımdan farklı. Herhangi bir FETÖ örgütü ile tanışıklığım yok" dedi.

Brunson, iddianamede yer alan, görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." ifadeleri hatırlatarak, mesajın çevirisinin eksik ve yanlış olduğunu öne sürdü.

Yapılan yazışmanın sosyal politik bir durum değerlendirmesi olduğunu iddia eden Brunson, şöyle devam etti:

"Ben siyasetten bahsetmiyorum. Ruhsal bir şey bu. İnsanlar zorlandığında, sarsıntı yaşadığında Tanrı mucizeler yapabilir. Bir Rus uçağı düşürülmüştü, ekonomik sorunlar oldu Türkiye'de. Sarsıntıdan bunları kastettim. En sonunda Tanrı mucizeler yapacak Türkiye'de ve görkemini gösterecek. 'Sonuçta biz kazanacağız' dedim. Kutsal kitapta her kötü durumu Tanrı iyiye dönüştürüyor. O zaman biz kazanıyoruz. Hiçbir yerde darbe başarısız olduğunda üzüntü duyduğumu söylemedim."

"Tek adam" sorusu

Mahkeme başkanının, "Mesajlarında bahsettiğin tek adamdan kastın kimdir" sorusu üzerine Brunson, "Benim dediğim şey aslında CHP'nin dediği. Türkiye'de CHP, MHP, AK Partisi tek bir kişi yönetirse..." cevabını verdi.

Tutuklu sanık Brunson, FETÖ'nün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari sanık Bekir Baz'ı tanımadığını ve onunla irtibatı olmadığını savundu.

Terör örgütü PKK ile de irtibatı olmadığını, PKK'lıların yurt dışına çıkışına yardım etmediğini ileri süren Brunson, 13. kabile ve Kürtlerin kutsal olduğu yönündeki ifadelere ilişkin de "İki yüksek lisansım var, doktoram var. Ben bu inancı duymadım. Kürtler için Kürdistan kurmak istemem tamamen yalandır. Casusluk ve istihbaratcılık yapsam ve yakalansam bu lekedir kiliseye. Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yanayım" ifadelerini kullandı.

Brunson, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, mültecilere tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini, ByLock ve Eagle programlarını kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi.

Brunson, savunmasına öğleden sonra devam edecek.

Örgütlerin üst düzey mensuplarıyla görüşmüş

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'ın suç olabileceği düşünülen eylemlerine yer verilmişti.

Brunson'ın din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin amacını bilmesine karşın bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı vurgulandı. Örgütün üst düzey mensuplarıyla görüştüğü belirtildi.

'PKK ve FETÖ'yü övücü vaazlar verdi'

Brenson, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ve FETÖ'yü övücü içerikli konuşmalar yaptı. Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışmalar yaparak, İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

Brunson'la ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığı tespit edildi. İddianamede ayrıca bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların da elde edildiği belirtilerek terör örgütü ile çalışmaları deşifre edildi.

Brunson'ın 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürüldü, "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

"Olaylar kötüye gidecek, biz kazanacağız"

İddianamede, Brunson'ın görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki ifadelere ve cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesaja da yer verilmişti.

"Brunson'ın din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığıyla bağdaşmadığı" da vurgulanmıştı.

Papaz Brunson ile FETÖ'cü Baz'ın GSM sinyali çakıştı

Brunson'un din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığının vurgulandığı iddianamede, yurt dışı ve yurt içinden kendisini ziyaret eden kişilerin emekli asker, özel harp subayı kanaatini uyandıran kişilerle PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu, bunun 2 gizli ve 5 açık tanık beyanı, çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşmesi ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı aktarılmıştı.

Teknik incelemede de sanık Brunson'un, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber