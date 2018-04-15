ABD'li papaz Brunson 16 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada Andrew Craig Brunson, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle bağlantısı vurgulandı.

İddianamede hangi suçlamalar var?

ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklandı. İddianamede, "Brunson'ın din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı" belirtildi.

Brunson'ın "FETÖ'nün üst düzey mensuplarıyla kod isimlerini bilerek görüştüğü", bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

İddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde "PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı" öne sürülen Brunson'ın, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

Gezi Parkı olaylarından 15 Temmuz'a uzanan süreç

Tutuklu papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde hem FETÖ’nün hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına dair hem de bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğraflar ele geçirildi. Brunson'ın, YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edildi.

2013'teki Gezi Parkı olayları organizasyonunda yer aldığı da ileri sürülen Brunson'ın, "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği "15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna dair mesaj" içeriklerine de yer verildi. Cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı dosyaya eklendi.

Brunson'ın "din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığıyla bağdaşmadığının vurgulandığı" iddianamede, yurt dışı ve yurt içinden kendisini ziyaret eden kişilerin emekli asker, özel harp subayı kanaatini uyandıran kişilerle PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu, bunun 2 gizli ve 5 açık tanık beyanı, çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşmesi ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA