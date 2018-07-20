ABD'li heyet Türkiye'de

Ankara bir hafta içinde 2. kez ABD'den bir heyeti ağırladı. Görüşme, Dışişleri bakanlığı'nda gerçekleşti.

Türk tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer de masada yer aldı.

İran'a yaptırımlar masada

İran nükleer anlaşmasını askıya alan Washington yönetimi, İran'a yaptırımlarla ilgili Ankara'dan beklentilerini anlattı.

Görüşmelerde, Türkiye ve ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliğinin farklı boyutları da masaya yatırıldı.

ABD'nin dengeleri değiştiren kararı

ABD yönetimi 8 Mayıs'ta İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatacağını açıklamıştı.

Donald Trump yönetimi, İran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi için bu ülkeyle ikili ticareti olan ülkelerin de yaptırımları yeniden başlatlamasını talep ediyor.

Türkiye ne diyor?

İran, Türkiye'nin en fazla petrol satın aldığı ülke durumunda. Doğalgaz alımı ise ABD'nin İran'a yaptırımlarının kapsamı dışında kalıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin İran'a yaptırımlarına dair, Türkiye'nin normal şartlarda yaptırımlara karşı olduğunu söyledi.

Aslında tehlikeli ve riskli

Çavuşoğlu, ABD'nin tek başına karar alıp "diğer ülkeler benim aldığım kararı izlesin" tutumunun doğru olmadığından bahsetmişti.

"İran gibi bir ülkenin tamamen köşeye sıkıştırılması ve tecrit edilmesi doğru da değil. Hatta çok tehlikelidir, risklidir. Bölgemizin güvenliği bakımından da önemlidir. Burada İsrail'in sıkıştırmasıyla ve talepleriyle İran'a yönelik alınan bu kararların bize göre hiçbir gerekçesi yoktur ve biz bunu doğru bulmuyoruz."

Kaynak: TRT Haber