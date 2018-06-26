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AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

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ABden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik mektubu

Seçim sonuçlarının belli olması ile birlikte dünyanın dört bir yanından birçok lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeye devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ortak imzalı bir mektup gönderen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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