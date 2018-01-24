ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' önerisi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı beşinci gününde başarıyla devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çekici bir öneri geldi. Amerikan yönetimi Türkiye'ye, Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması teklifi yaptı.

Bu dikkat çekici öneriyi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Paris'te görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iletti.

Tillerson'un kendisine "Size roketler geliyor. Biz önceden 10 kilometrelik hat düşünüyorduk, esasen 30 kilometre olabileceğini öngörüyoruz ki bu sizin durumunuzu ancak karşılıyor. Suriye sınırı boyunca bir güvenli hat olsun ki size terör saldırısı yapılmasın" dediğini aktaran Çavuşoğlu, "Teknik arkadaşlar bunu tekrar bir konuşsun, sizin tam ne demek istediğniizi bir görelim." şeklinde cevap verdiğini söyledi.

"Türkiye ile sahada karşı karşıya gelmek istemeyiz"

Çavuşoğlu, Tillerson'un ayrıca, "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz" cümlesini birkaç defa tekrarladığını, bunun üzerine kendisinin, "ABD ile karşı karşıya gelmeyi bizde istemeyiz ama YPG'den bize yönelik tehdit nereden olursa olsun, Fırat'n doğusu batısı farketmez gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Bu bizim için hayati mesele" diyerek yanıt verdiğini anlattı.

"Müdahale etmek zorunda kalabiliriz"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na Irak'tan çekilme sonrasında yaşananlardan ders aldıklarını da ifade etti. Çavuşoğlu Tillerson'a, Münbiç'teki terör yapılanmasından gelen tacizleri hatırlattı, "Müdahale etmek zorunda kalabiliriz" dedi.

Görüşmede, ilişkilerin normalleşmesi için atılması gereken adımlar da gündeme geldi.

Kaynak: TRT Haber