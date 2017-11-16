  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'ABD'den sözlü cevap geldi, Rıza Sarraf'ın sağlık durumu iyi'

'ABD'den sözlü cevap geldi, Rıza Sarraf'ın sağlık durumu iyi'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdiğini söyledi.

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ABDden sözlü cevap geldi, Rıza Sarrafın sağlık durumu iyi

Türkiye'nin ABD'ye verdiği Rıza Sarraf notasına sözlü cevap geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgi ulaşmıştır." dedi.

''Vahim bir hata''

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, DEAŞ ile PYD/YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin, "DEAŞ ile gerçekte ve samimi bir mücadele yapılmıyor, bir terör örgütü diğer bir terör örgütünü yaşatmak, korumak için onunla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği de ABD'nin gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Vahim bir hatadır. Bütün dünyanın gözü önünde onları yok etmek için ant içtiğini söyleyenler, ellerine fırsat geçmişken bu teröristleri yok etmek yerine onları koruyan, kollayan bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Fevkalade büyük bir hatadır, büyük bir yanlıştır ve bütün dünyanın bu vahim hatayı, yanlışı görmelerini ve bu konudaki riyakar tutumu yakından değerlendirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın hiçbir yerinde terörle, terör örgütleriyle mücadele örneği yoktur"

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Oradaki DEAŞ terör örgütü, iş birliği yaparak diğer terör örgütüyle, tabii ABD'nin de onayını almak suretiyle yapılmış bir iş birliği bu ve oradan çekildiler, gittiler. Onun için burada samimi bir terörle mücadele yok. Eğer samimi bir terörle mücadele olmuş olsa DEAŞ terör örgütüne karşı diğer bir terör örgütüyle iş birliği yapılmaz, Türkiye gibi güçlü bir devlet ile iş birliği yapılır ve terörle öyle mücadele edilir. Dünyanın hiçbir yerinde terörle, terör örgütleriyle mücadele örneği yoktur. Maalesef böyle saçma bir örneğe, böyle bir akıl tutulmasına bölgede hep beraber şahit oluyoruz." 

Kaynak: TRT Haber, AA

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