ABD'den gelen heyet Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin de dahil olduğu heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak.

ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na giderek burada da toplantı yapacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Afrin’deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere" ABD heyetiyle birlikte Ankara’da olduklarını açıklamıştı.

Afrin’deki PYD/PKK unsurlarının DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları olmadığına dikkat çeken Galloway, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz.NATO müttefikimiz ve diğer terör örgütleri ile mücadele ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız. ABD tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmesi konusunda Türkiye ile zaten yakın çalışıyoruz.”

Kaynak: AA