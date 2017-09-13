ABD'den gelen belge darbecileri köşeye sıkıştırdı

Bu kez ABD'den gelen bir resmi belge, darbecileri tam anlamıyla köşeye sıkıştırdı.

Resmi kayıtla hem Batmaz'ın hem de sözde sivil imamların FETÖ ile olan organik bağı bir kez daha deşifre oldu.

Ocak 2016'da darbe girişiminin kilit isimlerden sözde sivil imam Kemal Batmaz ABD'ye girerken havalimanında sorgulandı. Batmaz adres olarak FETÖ ele başı Gülen'in Pensilvanya'daki evini gösterdi.

İfadeler; ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gönderilen belgelerden.

"FETÖ ile bağımız yok" diyen darbecilerin inkarı işte bu resmi belgeyle bir kez daha çökertildi.

15 Temmuz'un sivil imamları arasında hassas öneme sahip Kemal Batmaz, 8 Şubat 2008'den itibaren sıkça ABD'ye gitti.

12 Temmuz 2016'da da New York'tan ayrılarak 13 Temmuz'da İstanbul'a uçtu. İki gün sonra da hain darbe girişimi planı devreye sokuldu.

Kemal Batmaz mahkemede, örgütün sözde “Hava Kuvvetleri imamı” Adil Öksüz’ü tanımadığını iddia etti.

Hatta Atatürk Havalimanı’nda birlikte yürürken ve sohbet ederken çekilen görüntülerin tesadüf olduğunu öne sürdü.

FETÖ elebaşıyla Amerika'da bir raya geldiğini de hep inkar etti. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın, Amerika'dan bilgi paylaşımı kapsamında talep ettiği ve Ankara'ya ulaşan ilk resmi belge Akıncı davasına yön verecek detaylar içeriyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Batmaz, 1 Ocak 2016'da ABD'ye girerken, gümrüklü alandaki resmi görevli kendisinden şüphelendi.

Pasaport kontrolünde mülakata alındı. Kemal Batmaz, arkadaşı Yavuz U.'nun kendisini Pensilvanya'ya FETÖ elebaşı Gülen'in evine götüreceğini itiraf etti.

Amerikalı görevliler tarafından kayda geçilen bu çarpıcı bilgiyle hem Batmaz'ın hem de sözde sivil imamların gerçek yüzü en net şekilde deşifre oldu.

O resmi belgelerde darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde olan sözde sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in Amerika seyahatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Bu isimlerin tamamının Pensilvanya'ya giderken, en kolay ulaşım noktalarındaki hatları tercih etmesi dikkat çekti.