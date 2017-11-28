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ABD'deki Sarraf davasının tanıklarına yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'deki Sarraf davasının tanıklarından Aykan Erdemir ve Osman Zeki Canıtez hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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ABDdeki Sarraf davasının tanıklarına yakalama kararı

Amerika Birleşik Devletlerinde yeniden sahneye konulan FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

New York Bölge Mahkemesi'ne sunulan dosyada tanık olarak ismi bulunan iki kişi hakkında yaralama kararı çıkarıldı.

İstanbul 7'nci Sulh Ceza Hakimliği Osman Zeki Canıtez ve Aykan Erdemir hakkında yakalama emri çıkardı.

İki isim, New York Bölge Savcığsı Joon H. Kim’in New York Bölge Mahkemesi’ne sunduğu dosyada tanık olarak yer alıyor.

Şüpheliler hakkında daha önce Fethullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yakalama kararı çıkarılmıştı.

Canıtez ve Erdemir, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile almak ve çalmakla suçlanıyor.

Şüphelilerden Aykan Erdemir, 24'ncü dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bursa Milletvekilliği yapmıştı.  

Kaynak: TRT Haber


 

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