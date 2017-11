ABD'de süren 'Ambargo' Davası'nda kirli işbirliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olan Metin Topuz, 25 Eylül'de “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmış, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Metin Topuz’un 121 farklı kişiyle yoğun şekilde gerçekleştirdiği şüpheli irtibatı tespit edilmiş ve savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Tutukluluğu devam eden Metin Topuz’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek ifadesi alındı.

ABD’DE SÜREN “AMBARGO” DAVASI SAVCILIĞINA ZİYARET

Topuz ortaya çıkan ifadesinde, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve 17-25 Aralık dinlemelerini yapan Mali Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik Büro Amiri İbrahim Şener ile birlikte 2012 yılında ABD'ye gittiklerini ve Finansal Suçlar Bölüm Başkanı ve New York Savcılığı’nı ziyaret ettiklerini itiraf etti.

TOPUZ’UN ORTAYA ÇIKAN İFADE TUTANAKLARI

FETÖ’cü polislerle Finansal Suçlar Bölüm Başkanı’na ziyaret

“Net olarak tarihini hatırlamıyoruz ancak belirtilen seyahat programına uyduk. 24 Eylül 2012 tarihinde belirttiğim heyet ile ilk önce Washington Savcılığı'na gittiğimizde orada bölge savcısı Daniel Grooms ile görüştükten sonra devam eden süreçlerde, 25 eylül 2012 'de Washington'daki DEA Genel Müdürlüğü’nde Finansal Suçlar Bölüm Başkanı Brian McKnight, Koordinatör Mark Snyder, diğer koordinatörier Margaret Williams ve Michael Barbuti ile görüştük.”

FETÖ’cü polislerle New York Savcılığı’na ziyaret

“27 Eylülde heyet olarak güney bölge savcılığına, orjinal adı ile Southern Districk of New York savcılığına gittik, burada savcı Michael Ferrara ile görüştükten sonra, 28 Eylül 2012'de DEA'nın New York bürosunda fınansal suçlar bürosundaki grup şefi William Callaham ile görüşme yaptık. Washington'da yanlış hatırlamıyorsam Savcılık binası karşısında ki Residence Inn adlı otelde kaldık. New York'ta da yine yanlış hatırlamıyorsam ikiz kuleler yakınında Hilton'da kaldık. Bu ziyaretlerimiz bilgi alışverişi mahiyetinde idi.”

ABD’deki Ambargo Davası’nın temelleri bu görüşmelerde atıldı

Topuz, ifadesinde FETÖ’cü polislerle ABD’ye gerçekleştirdiği bu ziyareti “sadece bilgi alışverişi mahiyetindeydi” diyerek savundu. Ancak, ABD’li savcılar ve FETÖ’cü polislerin gerçekleştirdiği bu görüşmede, ABD’de kurgulanan ve sahneye konulan “Ambargo Davası”nın temellerinin atıldığı değerlendiriliyor.

“Ortaya çıkan belgeler”