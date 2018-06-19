ABD’de kullanılan oylar Türkiye’ye getiriliyor

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

İlk olarak, ABD'nin New York kentinde kullanılan oylar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra 13 kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Uçak, Atatürk Havalimanı'na saat 12.00'de indi. Oyların bulunduğu 25 mühürlü çuval, yetkililer tarafından uçaktan alınarak, apronda bekleyen araca konuldu.

Oylar, görevliler nezaretinde havalimanında bulunan yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Oyların daha sonra Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA