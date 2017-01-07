  • 07 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » ABD'de havaalanında silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

ABD'de havaalanında silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde havaalanında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
ABDde havaalanında silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Hollywood Uluslararası Havaalanındaki saldırı, yolcuların bagajlarını teslim aldıkları bölümde düzenlendi.

Saldırıda ölenlerin sayısı 5 olarak açıklandı, yaralanan 8 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın Kanada'dan gelen bir uçaktan indiğini, bavulları alma bölümünde bavulunu aldıktan sonra tuvalete gittiğini, ardından geri dönüp çevreye yaylım ateşi açtığını belirtti.

Star Wars kıyafeti giyen 20'li yaşlardaki saldırgan, silahını yeniden doldururken polis tarafından vurularak yakalandı.

Saldırganın üzerinde askeri bir kimlik bulunduğu, ancak ona ait olup olmadığının henüz bilinmediği haber veriliyor.

Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor. 

Etiketler: silahlı saldırı, havaalanı silahlı saldırı, Florida, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER