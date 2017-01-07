ABD'de havaalanında silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Hollywood Uluslararası Havaalanındaki saldırı, yolcuların bagajlarını teslim aldıkları bölümde düzenlendi.

Saldırıda ölenlerin sayısı 5 olarak açıklandı, yaralanan 8 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın Kanada'dan gelen bir uçaktan indiğini, bavulları alma bölümünde bavulunu aldıktan sonra tuvalete gittiğini, ardından geri dönüp çevreye yaylım ateşi açtığını belirtti.

Star Wars kıyafeti giyen 20'li yaşlardaki saldırgan, silahını yeniden doldururken polis tarafından vurularak yakalandı.

Saldırganın üzerinde askeri bir kimlik bulunduğu, ancak ona ait olup olmadığının henüz bilinmediği haber veriliyor.

Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor.