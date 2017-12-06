  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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'ABD Yönetimi'ni hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan "ABD Yönetimi’ni bu (Kudüs'le ilgili) yanlış kararı gözden geçirmeye ve hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklaması yapıldı.

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ABD Yönetimini hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD yönetimi’nin Kudüs ile ilgili verdiği kararın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.

Bu karar uluslararası hukuk ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir. Zira, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM Kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ABD’nin bunu görmezden gelmesi kabul edilemez. Filistin’in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye bunun savunucusu olmaya devam edecektir.

Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahsekonu karar, barış zeminini tamamen yoketme riski taşımaktadır.

ABD Yönetimi’ni son derece olumsuz sonuçlar doğuracak olan bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve Kudüs’ün çokkültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne halel getirecek hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.

Kudüs’e ilişkin bu gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak yaptıkları çağrıya istinaden 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda kapsamlı şekilde ele alınacaktır."

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, abd, kudüs
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