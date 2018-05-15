ABD ve İsrail'e bir tepki de Bahçeli'den

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve İsrail'in Gazze'deki katliamına Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki katliamına sert sözlerle tepki gösterdi, yazılı açıklama yaptı.

"Mübarek Ramazan ayının hemen öncesinde Gazze’de vasat bulan insanlık ve inanç dramı tahammül sınırlarını aşmış, sabır taşını çatlatmıştır. İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir. İsrail, Gazze'de alenen ve canice insanlık suçu işlemiştir.

Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir. Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır.

Gazze’de akan kanların asıl sorumlusu İsrailli canavarlar olduğu kadar aynı zamanda ABD emperyalizmidir. ABD yönetimi ahlaksız ısrarıyla bölgesel istikrar, güvenlik ve uzlaşma zeminini dinamitlemiş, planlı ve kontrollü gerilim stratejisini genişleterek dengeleri alt üst etmiştir.

Çünkü İsrail, ABD’den güç ve cesaret alarak masum sivillere ölüm yağdırmış, ilk kıblemizi ahlaksızca kundaklamış, İslam’a alçakça suikast düzenlemiştir."

Kaynak: İHA, TRT Haber