ABD uçuşlarında toz madde yasağı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'ye yapılacak seferlerde kişi başı 350 mililitre veya daha fazla olan toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınmasının 27 Haziran'dan itibaren yasaklandığını bildirdi.

THY konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (Transportation Security Administration) tarafından alınan karar gereği Amerika’ya yapılacak uçuşlarda un, şeker, kahve, baharat, süt tozu ve kozmetik gibi toz ürünlerin yolcunun beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

27 Haziran'da başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 mililitre veya daha fazla toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınması yasaklandı. Kabin içerisinde taşınacak 350 mililitre altındaki toz ürünlerin ise kontrole tabi tutulacak olması nedeniyle, yolcuların seyahat esnasında kabin içerisinde kullanımı gerekli olmayan tüm toz ürünleri el bagajları içerisine yerleştirmeleri istendi. Yolcuların bagajlarını Check-in esnasında uçak altı kargo bölümüne teslim etmeleri tavsiye edildi.

Bebek mamaları ve medikal ilaçlar istisna tutuldu

Pasaport sonrası gümrüklü alanlardan alınan ve kilitli poşetler içinde tutulan toz içerikli maddeler ise yolcu yanında kabin içinde bulundurulabilecek.

Medical ve ilaç tarzında birleşimlerle bebek mamaları, mühürlü olması koşuluyla 350 mililitre veya daha büyük limitlerde ve yolcu yanında kabin içinde taşınabilecek.

Kaynak: AA