  • 12 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.883
    EURO 4.131
  • BIST 78817.68
    ALTIN 149.707
Buradasınız : » » 'ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli'

'ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli'

İbrahim Kalın, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamasına tepki gösterdi.
 
Kalın, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli." ifadelerine yer verdi.
 
CENTCOM, Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının, "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması paylaşılmış, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor." ifadelerine yer vererek, PYD'nin "sözcülüğünü" yapmıştı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de yaptığı basın toplantısında terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.
Etiketler: PYD, ibrahim kalın, Cumhurbaşkanlığı, centcom
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER