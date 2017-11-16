  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ABD medyası 'DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına' sessiz

ABD medyası 'DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına' sessiz

DEAŞ'lıların Rakka’dan ayrılmasına izin veren anlaşmanın ABD medyasında tartışma konusu olmaması dikkatleri çekti.

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ABD medyası DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına sessiz

ABD yönetiminin, terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD arasında Rakka'da varılan anlaşmayı “saygıyla karşıladığını” açıklaması, ABD medyasında yer bulamadı.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ve ailelerinin Rakka’dan çıkışıyla ilgili PKK/PYD ile DEAŞ arasında yapıldığı bildirilen anlaşma, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Ancak 350 DEAŞ üyesi ile 4 binden fazla DEAŞ mensubunun ailelerinin Rakka’dan ayrılmasına izin veren anlaşmanın ABD medyasında tartışma konusu olmaması dikkatleri çekti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun söz konusu anlaşma için "saygı duyuyoruz" açıklamasına özellikle bölge ülkelerinden ciddi tepki gelirken Amerikan kamuoyunun sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Washington Post, New York Times, NBC ve diğer önemli kuruluşlar ise açıklamaya kayda değer bir yer ayırmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: DEAŞ, PKK, PYD, rakka
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